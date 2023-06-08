В Хакасии выявили картельный сговор при поставке сахара

Дело находится на рассмотрении в суде

ТАСС, 8 июня. Картельный сговор выявлен в Хакасии в сфере поставок социально значимого продукта - сахара. В результате картельного соглашения общая сумма незаконно извлеченного предпринимателями дохода составила свыше 484 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСБ.

"Установлено, что пяти индивидуальными предпринимателями и одним юридическим лицом региона в период с 25 февраля по 30 июня 2022 года по достигнутой договоренности произведено поддержание необоснованно высоких потребительских цен реализуемого на территории Республики Хакасия сахара-песка путем одновременного сокращения объемов его реализации. Созданный ими в нарушение ч. 1 ст. 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" ажиотажный потребительский спрос на данный товар среди покупателей привел к повышению отпускных цен до 40%", - говорится в сообщении.

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Хакасия вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства предпринимателями, состоящими в сговоре. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

Также результаты оперативно-разыскной деятельности УФСБ переданы в полицию для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).