В Якутии в ДТП пострадали семь человек

Один из них умер в реанимации

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. ДТП произошло в Намском районе Якутии, в результате столкновения автомобиля с седельным тягачом "Камаз" пострадали семь пассажиров автомобиля, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщили в четверг в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

"Между селами Партизан и Кысыл-Сыр произошло ДТП с пострадавшими. На месте происшествия установлено, что 7 июня около 19:45 (13:45 мск) на 64-м км региональной дороги "Нам" 29-летний водитель, управляя автомобилем Honda Odyssey и следуя из Якутска в сторону Намского района, предварительно, в результате поломки шаровой опоры, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с седельным тягачом "Камаз" под управлением 57-летнего водителя", - говорится в сообщении.

В результате происшествия все семь пассажиров Honda Odyssey получили различные травмы и были госпитализированы в Намскую больницу. "Одна из пассажиров - женщина 1959 года рождения - от полученных травм скончалась в реанимации. Среди пострадавших имеется годовалый ребенок", - добавили в управлении.

Уточняется, что водитель Honda Odyssey имеет 1 год водительского стажа. За текущий год шесть раз привлекался сотрудниками ГИБДД за различные нарушения ПДД, в том числе за нарушение правил применения ремней безопасности, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения. В момент ДТП был трезв, не пострадал, был пристегнут ремнем безопасности. По предварительным данным, водитель иномарки нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров, добавили в Госавтоинспекции.

В момент ДТП в салоне "Камаза", помимо водителя, находились два пассажира, все были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель был трезв, стаж вождения - 18 лет. К административной ответственности за последний год за нарушение ПДД привлекался один раз.