Полиция Таиланда задержала в аэропорту Пхукета подозреваемого в нападении на россиянина

Артур Легай является гражданином Казахстана

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала в международном аэропорту Пхукета иностранца, подозреваемого в покушении на россиянина с применением огнестрельного оружия. Об этом в четверг сообщило издание The Phuket Express со ссылкой на иммиграционное управление острова.

По его данным, задержанный Артур Легай является гражданином Казахстана, который подозревается в попытке убийства российского бизнесмена Дмитрия Алейникова.

Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов, казахстанский гражданин был задержан полицейскими "при попытке вылета в Москву". В то же время пострадавший россиянин "находится в стабильно тяжелом состоянии" в больнице.

Ранее российский генконсул сообщил, что в одном из районов Пхукета в среду произошло покушение на российского ресторатора, который давно проживает в Таиланде. Мужчина находился в машине, когда к нему подъехал мотоциклист и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения.

По словам российского генконсула, "после совершенного покушения мужчину доставили в больницу, где он был прооперирован". "Накануне вечером была произведена операция по извлечению пули из легкого, - отметил дипломат. - Сотрудники генерального консульства РФ посетили его перед операцией".

ТАСС запросил комментарий полиции Пхукета и местного иммиграционного управления, но ответа пока не получил.