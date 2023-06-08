В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа

В доме выбило две оконные рамы, пострадавших среди жителей нет

САРАТОВ, 8 июня. /ТАСС/. В Энгельсе в десятиэтажном доме произошел взрыв газа. В здании выбило две оконные рамы, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону в четверг.

"Предварительная информация: произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире десятиэтажного панельного жилого дома, на десятом этаже. Уточненная информация с места: возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел по адресу: Шурова Гора, 7/18. На место происшествия выезжали три пожарных расчета. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщил ТАСС помощник начальника службы спасения Саратовской области Никита Мухин, в момент происшествия в квартире находились два человека. Сообщение о ЧП поступило около 08:00 (07:00 мск). На месте работали спасатели областной службы спасения, медики, сотрудники полиции.