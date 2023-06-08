СМИ: ФБР обвиняет актера Джея Джонсона в участии в штурме Капитолия

По данным газеты The Hollywood Reporter, его арестовали в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Голливудский актер Джей Джонсон, известный по ролям в комедийных фильмах, задержан ФБР за предполагаемое участие в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По ее данным, министерство юстиции США предъявило актеру обвинения, он был арестован в Лос-Анджелесе. Как отмечает журнал, Джонсона обвиняют в участии в массовых беспорядках, проникновении на территорию с ограниченным доступом, хулиганстве. Обвинения основываются на фотографиях, сделанных во время штурма Капитолия, многие знакомые люди идентифицировали человека на фотографии как Джонсона.

Ранее федеральный окружной суд столичного округа Колумбия приговорил основателя ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса к 18 годам тюрьмы за подстрекательство и другие преступления, связанные со штурмом Капитолия в 2021 году.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.