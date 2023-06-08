В Омской области потушили пожар на свалке

Возгорание стало причиной загрязнения воздуха

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты потушили пожар на мусорной свалке в Калачинском районе Омской области, из-за которого в атмосфере было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида азота, сероводорода, фенола и взвешенных частиц. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов.

"Вчера вечером закончили тушение возгорания на Калачинском объекте размещения отходов. <...> Превышений ПДК в атмосферном воздухе в точках замера не обнаружено", - написал Лобов.

Ранее пресс-служба Минприроды региона сообщала, что возгорание на свалке под Калачинском, где проживает более 20 тыс. человек, возник 4 июня. 5 июня в 3 км от очага по ходу шлейфа дыма были зафиксированы превышения нормы содержания диоксида азота, сероводорода, фенола и взвешенных частиц. В ликвидации пожара были задействованы более 15 единиц техники.