В Свердловской области за сутки ликвидировали 19 природных пожаров

Возгорания продолжают действовать на площади 3,4 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. В Свердловской области за сутки потушили 19 природных пожаров. Возгорания продолжают действовать на площади 3,4 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади более 1 тыс. га. <...> 8 июня в регионе действовало восемь природных пожаров на общей площади 3,4 тыс. га, из них локализовано семь пожаров на площади более 3 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки были потушены природные пожары в Сосьвинском, Тугулымском и Березовском городских округах, а также в Сухом Логу. Борьбу с огнем ведут около 600 человек и свыше 100 единиц спецтехники.

По данным Уральского гидрометцентра, 8 июня в Екатеринбурге установилась облачная погода, температура опустилась до плюс 16 градусов, скорость ветра 3-6 м/с. В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.