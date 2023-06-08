В Алтайском крае для тушения лесного пожара привлекли самолет-амфибию Бе-200

Площадь возгорания достигла 720 га

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Самолет-амфибию Бе-200ЧС из Красноярска привлекли для тушения лесного пожара в Алтайском крае, площадь которого достигла 720 га. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Для тушения лесного пожара в Егорьевском районе из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России вылетел самолет-амфибия Бе-200ЧС", - сообщили в главке МЧС.

По данным ведомства, на 10:00 (06:00 мск) площадь пожара составляла 720 га. Усугубляет обстановку жаркая и сухая погода. Пожарные ведут борьбу с огнем в тяжелейших условиях, отмечается в сообщении МЧС.

Для тушения пожара привлечены 216 человек и 54 единицы техники. На месте для координации действий работает оперативная группа главка. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные авиасистемы. Расстояние до ближайших населенных пунктов - около 10 км.