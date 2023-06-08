Свыше 14 тыс. домов оказались подтоплены после прорыва Каховской ГЭС

В экстренных службах региона сообщили об эвакуации почти 4,3 тыс. человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"В настоящее время в 15 населенных пунктах подтоплены свыше 14 тыс. жилых домов Херсонской области. Также под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжается эвакуация населения. "Всего эвакуированы 4 280 человек, среди них более 170 детей и 42 маломобильных человека", - добавил представитель экстренных служб.

По его данным, свыше 500 эвакуированных местных жителей размещены в трех пунктах временного размещения, организованных в Генической Горке, Железном Порту и Скадовске, среди них более 60 детей и восьми маломобильных граждан. Остальные жители разместились у родственников и знакомых. Мобильная связь отсутствует, отключены энерго- и водоснабжение.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах региона, после прорыва Каховской ГЭС и подтопления районов Херсонской области к медикам обратились 23 человека, 21 госпитализирован. "По последним данным, пострадали 23 человека, у них переохлаждение и травмы, 21 человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.