Площадь пожаров в заповеднике Югры выросла за сутки в два раза

Она достигла 200 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат два пожара в заповеднике "Юганский" на площади 200 га в Ханты-Мансийском автономном округе и 14 лесных пожаров на площади 5 639,25 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в четверг.

В среду в Югре тушили четыре ландшафтных пожара на площади 1 131 га в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, два возгорания на площади 100 га в заповеднике "Юганский", 26 лесных пожаров на площади 5 948,95 га.

"По состоянию на утро 8 июня в Югре проводятся работы по тушению 2 возгораний на площади 200 га в заповеднике "Юганский" и 14 лесных пожаров на площади 5 639,25 га, в том числе 3 лесных пожаров на общей площади 3 325 га в Кондинском районе", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе потушили четыре ландшафтных пожара на площади 1 262,3 га и 23 лесных пожара на площади 1 971,4 га. К ликвидации пожаров привлечены свыше 400 работников авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республика Карелия. Дополнительно прибыли 25 парашютистов-пожарных из Республики Коми.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 128 ландшафтных пожаров на площади 21 428,33 га, 176 лесных пожаров на площади 16 183,44 га, три возгорания на землях особого охраняемых природных территорий на площади 229,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса, в Кондинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.