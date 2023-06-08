Рогов сообщил о колоссальных потерях ВСУ при ночных атаках в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ВСУ "просто не считаются с потерями и кидают волну за волной"

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в ходе предпринятых на запорожском направлении ночных атак по направлению к Токмаку. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Не припомню, что бы были такие объемные ночные атаки. Я думаю, что в их планы входило, что ночью смогут прикрыться от нашей авиации, что авиация менее эффективно сработает, другого объяснения нет. Их потери на минных полях колоссальные, от работы артиллерии и авиации, просто не считаются с потерями и кидают волну за волной", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, украинскому наступлению предшествовали артиллерийские удары. "Поздним вечером начали обстреливать наши позиции в направлении Токмака - южнее и юго-восточнее Орехова, затем пошли в атаку, эта атака была отброшена, примерной в 3:00 мск они опять отошли. Буквально через час, к 4:00 мск пошли по новой, в куда большем объеме, чем ранее", - добавил Рогов.

Он отметил, что в среду, 7 июня, когда ВСУ проводили разведку боем на этом участке линии боевого соприкосновения, противник потерял в этих атаках до 70-80% задействованных сил.

Ранее он сообщил, что ВСУ осуществляют попытки полномасштабного наступления в Запорожской области в течение трех-четырех дней. 7 июня командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али сообщал ТАСС, что ВСУ предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери.