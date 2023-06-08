Курганское МЧС объявило штормовое предупреждение до 13 июня из-за пожарной опасности

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер безопасности

ТАСС, 8 июня. Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение с 9 до 13 июня из-за чрезвычайной пожарной опасности в большинстве районов региона. Об этом сообщили на сайте ведомства в четверг.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 9 по 13 июня в большинстве районов Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер безопасности.

С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли.