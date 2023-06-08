Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21

Всего в регионе выявили 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками

УЛЬЯНОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Число умерших в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 21. Об этом в четверг сообщили в Минздраве региона.

По информации министерства здравоохранения Ульяновской области на 7 июня, в регионе было зафиксировано 62 случая отравления суррогатным сидром, в том числе 20 человек умерли.

"По оперативным данным в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", - говорится в сообщении.

По информации заведующего токсикологическим отделением Ульяновского областного центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игната Пономаренко, в отделении проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 лет до 61 года. "Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводится сеансы гемодиализа для очищения крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", - приводятся слова Пономаренко в сообщении.

Он уточнил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание. Министерство здравоохранения региона просит воздержаться жителей Ульяновской области от употребления сидра и алкогольных коктейлей. Ведомство также просит сообщать о фактах продажи алкогольсодержащего напитка "Мистер сидр" по номеру 112.