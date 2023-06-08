Экс-начальника отдела судебных приставов в Магнитогорске осудили на 6,5 года за взятки

В качестве дополнительного наказания мужчине назначен штраф в размере 950 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске признал бывшего начальника отдела судебных приставов Орджоникидзевского района города виновным в получении взятки за взыскание долга со строительной компании "Монтажник". С учетом совершенных им аналогичных преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6,5 года в колонии строгого режима, сообщили в четверг в пресс-центре областной прокуратуры.

"Ленинский районный суд Магнитогорска признал начальника отдела - старшего судебного пристава Орджоникидзевского района - виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С учетом приговора Правобережного районного суда за совершение аналогичных преступлений виновному назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре добавили, что в качестве дополнительного наказания мужчине назначен штраф в размере 950 тыс. рублей. Он лишен права занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет и шесть месяцев, с осужденного в доход государства взыскано 200 тыс. рублей, он лишен специального звания "полковник внутренней службы".

В суде было установлено, что мужчина через посредника получил 200 тыс. рублей за содействие по взысканию долга с АО "ПО Монтажник". Всего было взыскано около 83 млн рублей.

20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО ПО "Монтажник" виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция Челябинского областного суда смягчила приговор до трех лет и шести месяцев.