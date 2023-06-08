Уровень воды для охлаждения ЗАЭС остается в норме после прорыва Каховской ГЭС

Службы технического надзора сообщили, что в случае необходимости предусмотрена резервная схема заполнения скважины

ТАСС, 8 июня. Уровень воды, необходимый для охлаждения Запорожской АЭС, остается в норме после прорыва Каховской ГЭС и затопления территории Херсонской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили службы технического надзора.

"На Запорожской АЭС из шести реакторов работает один. Уровень воды для охлаждения энергоблоков в норме, используется пруд-охладитель в циркулярном режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, в случае необходимости предусмотрена резервная схема заполнения скважины.

В среду Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Запорожская АЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды продолжает опускаться со скоростью 5-7 см в час. Если уровень упадет ниже 12,7 м, забор жидкости прекратится. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев, отметили в агентстве.

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов, где проживают более 22 тыс. человек. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.