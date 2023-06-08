В Луганске произошло несколько взрывов

Звук от пролета ракет в центральной части города был слышен около 10:05 мск

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Ракеты пролетели утром в четверг над Луганском, в городе раздалось несколько взрывов, передает корреспондент ТАСС.

Звук от пролета ракет в центральной части Луганска был слышен около 10:05 мск, через пару минут произошло несколько взрывов.

"Луганск, предположительно, подвергся ракетному удару. Выясняем", - написал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Позже он сообщил, что ракетный удар ВСУ пришелся по промзоне Луганска.

При этом в социальных сетях пользователи сообщают, что клубы дыма видны во всех частях Луганска.

Полковник Виталий Киселев сообщил, что удар по Луганску нанесен, предварительно, ракетами Storm Shadow.