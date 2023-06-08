В районе Алтайского края объявили режим ЧС

Режим ввели из-за пожара площадью 720 га

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Егорьевском районе Алтайского края из-за лесного пожара, площадь которого за сутки выросла со 100 до 720 га, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Егорьевском районе действует режим ЧС. Площадь - 720 га. Сотрудники полиции там находятся в готовности к эвакуации населения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минприроды ТАСС сообщили, что из-за крупного природного лесного пожара действует режим ЧС, который предусматривает запрет въезда в лес машинам, не участвующим в тушении пожара, и прочие организационные моменты для скорейшего тушения пожара. Эвакуация не проводится. Собеседница агентства уточнила, что в ближайшее время ожидается локализация пожара.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что из-за плохой видимости и задымленности вследствие верхового пожара в лесном массиве существует угроза распространения огня на участки автомобильной дороги. Закрыт один участок от села Новоегорьевское до села Волчиха на трассе Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области.

Для тушения пожара привлечены 216 человек, 54 единицы техники. Также на место вылетел самолет-амфибия Бе-200ЧС из Красноярска. На месте для координации действий работает оперативная группа главка. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные авиасистемы. Расстояние до ближайших населенных пунктов - около 10 км.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в четверг в Алтайском крае может достигать 38 градусов. Местами порывы ветра до 20 м/с. Егорьевский район находится вблизи крупного города Алтайского края Рубцовска.