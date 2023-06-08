В "Укргидроэнерго" сообщили о снижении почти на метр уровня воды в Каховском водохранилище

При этом в районе города Никополя уровень воды утром составлял 13,05 м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Снижение уровня воды в Каховском водохранилище продолжается, за сутки он упал почти на метр. Об этом сообщили в компании "Укргидроэнерго".

"Продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр", - сообщается в Telegram-канале компании.

При этом в районе города Никополя, расположенного в Днепропетровской области, уровень воды утром составлял 13,05 м.

В "Укргидроэнерго" добавили, что для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада.