8 июня, 07:38
Военная операция на Украине

В "Укргидроэнерго" сообщили о снижении почти на метр уровня воды в Каховском водохранилище

При этом в районе города Никополя уровень воды утром составлял 13,05 м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Снижение уровня воды в Каховском водохранилище продолжается, за сутки он упал почти на метр. Об этом сообщили в компании "Укргидроэнерго".

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"Продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр", - сообщается в Telegram-канале компании.

При этом в районе города Никополя, расположенного в Днепропетровской области, уровень воды утром составлял 13,05 м.

В "Укргидроэнерго" добавили, что для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада. 

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