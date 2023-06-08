В Донецке произошли два взрыва

В городе работает система ПВО

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Два мощных взрыва произошли в четверг в центре Донецка и тыловых районах города. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

По данным экстренных служб, работает система противовоздушной обороны (ПВО). "Отработала система ПВО", - сказали в экстренных службах.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня. По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, обстрел был произведен в 10:20 мск.