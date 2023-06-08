В Красноярском крае объявили экстренное предупреждение из-за града и сильного ветра

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. В Красноярском крае из-за сильного ветра до 25 м/с, града и ливней объявили экстренное предупреждение. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Во второй половине дня 8 июня и в течение суток 9 июня в центральных и южных районах, а также Туруханском районе ожидаются сильные дожди, грозы, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с и более. Аналогичная погода прогнозируется 9 июня в Эвенкии", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в центральных и южных районах Красноярского края сохраняется жаркая погода. Средняя дневная температура воздуха составляет 35 градусов. Ночью столбики термометров показывают 18 градусов. По данным МЧС, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре нельзя проводить высотные работы, а также прятаться под деревьями.