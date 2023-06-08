8 июня, 08:02,
обновлено 8 июня, 08:24

Пять человек погибли из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС

Экстренные службы Херсонской области/ ТАСС
© Экстренные службы Херсонской области/ ТАСС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в регионе занимаются эвакуацией двух человек, ранее считавшихся пропавшими без вести

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пять человек из семи, считавшихся пропавшими без вести из-за подтопления, возникшего в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения конструкций ГЭС, погибли.

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Об этом сообщил в четверг глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В среду Леонтьев сообщал, что у властей есть информация о семи пропавших без вести. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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