Пять человек погибли из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в регионе занимаются эвакуацией двух человек, ранее считавшихся пропавшими без вести

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пять человек из семи, считавшихся пропавшими без вести из-за подтопления, возникшего в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения конструкций ГЭС, погибли.

Об этом сообщил в четверг глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В среду Леонтьев сообщал, что у властей есть информация о семи пропавших без вести.