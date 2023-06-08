Мэр Новой Каховки заявил, что украинские войска более полугода уничтожали Каховскую ГЭС

Владимир Леонтьев напомнил, что по "странному совпадению" перед последним ударом был зачем-то повышен на полтора метра уровень воды в Каховском водохранилище

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украинские войска более полугода сознательно готовились разрушить Каховскую ГЭС, и по "странному совпадению" перед последним ударом был зачем-то повышен на полтора метра уровень воды в Каховском водохранилище. Об это заявил в четверг глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Облеты дронами осуществлялись - они прекрасно знали, куда попадает каждая ракета HIMARS (американская реактивная система залпового огня, поставленная Киеву западными союзниками - прим. ТАСС), знали состояние ГЭС, и именно по уязвимым участкам был нанесен финальный удар. То есть [они] готовились и сознательно уничтожали ГЭС в течение более чем полугода. <...> А для чего был увеличен уровень воды более чем на полтора метра в Каховском водохранилище чуть ли не за сутки-двое до этого?" - сказал он в эфире Первого канала.

Леонтьев рассказал, что первый обстрел Новой Каховки украинскими войсками был 11 июня прошлого года, а массовые обстрелы Каховской ГЭС начались в июле. "В августе и сентябре они усилились значительно. В результате пострадал шлюзовой канал, дорожное покрытие - именно те объекты, которые и были разрушены. <...> В течение четырех месяцев прошлого года HIMARS, конечно, "укрепляли" мощь, силу и конструкции Каховской ГЭС. <...> То, что произошло, было последствием, было последней каплей", - подчеркнул глава Новой Каховки.

Каховская ГЭС входит в Днепровский каскад гидроэлектростанций. Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли по ней ракетный удар, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.