В Энгельсе назвали возможную причину взрыва газа в многоэтажке

Происшествие могло случиться из-за неправильного подключения плиты

САРАТОВ, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв газа в 10-этажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате которого выбило окна, мог произойти из-за неправильного подключения газовой плиты. Об этом сообщил в четверг глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов в Telegram-канале.

"Хлопком выбило окна. По предварительным данным газовых служб, хлопок произошел из-за неправильного подключения газовой плиты. <…> К сожалению, этот случай в Энгельсе не первый за последние два месяца", - сказал глава района в видеообращении. Он рекомендовал управляющим компаниям и гражданам при подключении газового оборудования вызывать специализированные службы и заключать договоры.

В четверг утром произошел взрыв газа в квартире на 10 этаже в доме по адресу: Шурова Гора, 7/18. В результате выбило две оконные рамы. В квартире находились два человека, никто не пострадал. Следователи и прокуроры организовали проверки.

3 мая в квартире одного из домов на улице Полтавской в Энгельсе из-за утечки газа произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате жильцов этой квартиры, супругов, доставили в больницу, где вскоре они умерли. Следователи возбудили уголовное дело.