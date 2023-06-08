В Нью-Йорке ожидают ухудшения качества воздуха

Причиной такого прогноза стали лесные пожары в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о дальнейшем ухудшении качества воздуха в Нью-Йорке из-за лесных пожаров в Канаде в течение четверга. Об этом он сообщил в среду в Twitter.

"Мы полагаем, что качество воздуха будет продолжать ухудшаться в течение завтрашнего дня", - говорится в публикации. По его словам, перечисленные ранее властями рекомендации для горожан по ношению масок и ограничению нахождения вне помещений действуют до вечера четверга.

Положение дел в штате Нью-Йорк, многие районы которого во вторник окутала густая дымка серого цвета, губернатор штата Кэти Хокул назвала "кризисом в сфере здравоохранения и экологии". В связи с высокими показателями загрязнения воздуха власти объявили о намерении раздать миллион медицинских респираторных масок N95. Смог в Нью-Йорке стал причиной обращения за медицинской помощью большого числа горожан с респираторными заболеваниями, сообщила газета The New York Times. В среду из-за плохой видимости были приостановлены вылеты самолетов из аэропорта Ла-Гуардия.

Ранее канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров.