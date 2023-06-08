Из здания парламента Черногории эвакуировали людей из-за угрозы минирования

В разных городах республики также эвакуировали несколько школ

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Полиция в четверг утром эвакуировала людей из здания Скупщины (парламента) Черногории в связи с поступившей угрозой минирования, также были эвакуированы несколько школ в разных городах республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице национального управления полиции в Twitter.

"Полиция Черногории была проинформирована о сообщениях о заложенных взрывных устройствах в школах ряда городов страны, а также в Скупщине. В соответствии с установленными процедурами полиция осуществляет всю [необходимую] деятельность в рамках своей юрисдикции", - отмечается в сообщении.

По данным портала Vijesti, сведения о заложенных бомбах поступили на электронную почту директоров нескольких школ. В этих учебных заведениях должны были стартовать выпускные экзамены. Учебный процесс должен возобновиться после окончания полицейской проверки. Полицейские также обследуют здание Скупщины в Подгорице.