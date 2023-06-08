8 июня, 08:34,
обновлено 8 июня, 09:01

В Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация с подтоплениями после ЧС на ГЭС

Эвакуация жителей города Голая Пристань
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об эвакуации с крыш и верхних этажей 344 человек

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Самая сложная ситуация с подтоплениями, возникшими в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС, сейчас сохраняется в Алешках и Голой Пристани.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

Об этом сообщил в четверг глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани. Уровень Днепра вырос до 12 м. На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека. Среди них много маломобильных, а также детей", - написал он в Telegram-канале. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация