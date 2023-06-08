8 июня, 08:46
Военная операция на Украине

Суд отложил до 24 июля рассмотрение дела в отношении пяти украинских военнопленных

Подсудимые обвиняются в участии в террористической организации на новых территориях РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела в отношении пяти украинских военнопленных, обвиняемых в участии в террористической организации, до 24 июля, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

На скамье подсудимых пятеро военнопленных, среди которых граждане Украины Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Иван Безлепкин, Глеб Петрук и Владимир Пузанов. "Отложить рассмотрение уголовного дела на 10:00 мск 24 июля", - сказал судья.

В суде уточнили, что дело украинских военнопленных в Южном окружном военном суде слушается впервые.

Как сообщил ТАСС прокурор, подсудимые обвиняются в участии в террористической организации на новых территориях РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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