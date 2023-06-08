8 июня, 08:46,
обновлено 8 июня, 09:04

Во Франции в результате нападения с ножом пострадали семь человек

AP Photo/ Laetitia Notarianni
© AP Photo/ Laetitia Notarianni

Среди них шестеро детей, сообщило AFP

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате нападения в четверг мужчины с ножом близ коммуны Анси на юго-востоке Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, двое детей находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали на спасательных вертолетах. Нападение произошло примерно в 09:45 по местному времени (10:45 мск) в парке у озера Анси, большинство пострадавших - дети в возрасте около трех лет.

Полиция задержала нападавшего, сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"Вооруженный ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси. Он был задержан благодаря очень быстрому вмешательству полиции", - написал министр в Twitter. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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