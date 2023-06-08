В Коми изъяли 90 л напитка "Мистер сидр"

По данным на 7 июня, случаев отравления от употребления напитка в республике нет

СЫКТЫВКАР, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 90 л пивного напитка "Мистер сидр" самарского производителя обнаружили и изъяли на одном из оптовых складов Республики Коми. По данным на 7 июня, случаев отравления от употребления напитка в Коми не зарегистрировано, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

"7 июня специалисты управления в ходе совместных проверочных мероприятий с сотрудниками МВД по Республике Коми в городе Сыктывкаре в оптовом складе обнаружен на остатке напиток пивной фильтрованный осветленный "Мистер сидр", производитель ООО "Анди" (Самарская область) в количестве 90 л. Указанная продукция была изъята из оборота", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе продолжают выявлять продукцию, налажено взаимодействие с МВД по региону.