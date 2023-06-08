На Бродвее прервали спектакль из-за самочувствия актрисы Джоди Комер

Во время выступления она стала задыхаться из-за смога, сообщил телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Бродвейский спектакль "На первый взгляд" (Prima Facie) пришлось остановить по причине того, что исполнительница главной роли, 30-летняя Джоди Комер, начала задыхаться из-за смога от лесных пожаров в Канаде, окутавшего город Нью-Йорк во вторник. Об этом в ночь на четверг сообщил американский телеканал CNN.

"Сегодняшний утренний показ спектакля "На первый взгляд" пришлось прервать примерно через 10 минут после начала, поскольку у актрисы Джоди Комер возникли сложности с дыханием в связи с низким качеством воздуха в Нью-Йорке <...>", - сообщил представитель театральной компании - организатора постановки телеканалу. На замену Комер, которая ранее попала в список номинантов театральной премии "Тони" за роль в этом спектакле, вышла ее дублер Дани Арлингтон, после чего показ постановки начали заново.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в среду призвал жителей мегаполиса по возможности оставаться дома из-за накрывшего город смога. Канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр ранее сообщил, что в стране зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров глава ведомства не назвал, однако указал, что всего были эвакуированы 26 тыс. человек. По словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

Джоди Комер - британская актриса, лауреат премии Лоренса Оливье. Известна зрителям по ролям в сериале "Убивая Еву" (2018-2022) и фильме американского режиссера Ридли Скотта "Последняя дуэль" (2021).