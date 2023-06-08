Суд Иркутска отправил на пересмотр дело осужденного за взрыв в лифте

Основанием для отмены приговора послужили существенные нарушения уголовно-процессуального закона

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Иркутский областной суд из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства отменил приговор жителю Иркутска, которого в январе приговорили к 10 годам лишения свободы за взрыв в лифте жилого дома, от которого пострадал человек. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Иркутский областной суд отменил приговор суда первой инстанции. Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда. Будет сформирована новая коллегия присяжных заседателей. Основанием для отмены послужили существенные нарушения уголовно-процессуального закона", - говорится в сообщении.

30 ноября 2021 года при подъеме лифта в жилом доме в Иркутске произошел взрыв. Пострадал 30-летний пассажир лифта. По горячим следам по подозрению в организации взрыва был задержан мужчина, проживающий в этом доме. Во время допроса он объяснил, что хотел отомстить соседу. Однако в лифте в момент срабатывания самодельного взрывного устройства оказался сын соседа, а не сам мужчина, с которым осужденный конфликтовал. Подсудимый получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штраф в размере 220 тыс. рублей.