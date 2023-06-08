Из зоны подтопления в Скадовске Херсонской области эвакуировали более 340 человек

Среди них есть дети и маломобильные граждане

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 340 жителей Скадовска Херсонской области, среди которых есть дети и маломобильные граждане, эвакуировали из зоны подтопления, возникшей после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом сообщил в четверг глава администрации города Сергей Швайко.

"На сегодняшнее утро у нас 340 человек заселены [в пункты временного размещения], еще автобусами привозят. Из них 20 детей школьного возраста, девять - дошкольного. Есть маломобильные, в основном пожилые - за 80 лет", - сказал он в эфире Первого канала.

Швайко добавил, что из-за сильного течения эвакуировать людей получается только на моторных лодках. По его словам, все службы подключились, работы ведутся даже ночью.