Аксенов заявил, что обмеление Северо-Крымского канала угрожает 3,2 тыс. га рисовых полей

Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета, сообщил глава Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Возможное обмеление Северо-Крымского канала может привести к гибели урожая риса в Республике Крым на общей площади 3,2 тыс. га. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета, сообщил журналистам в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Уровень [воды] не падает, пока не уходит, но ожидаемо, что канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер, чтобы отход воды уменьшить <...>. В данном случае Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой. Единственное, у нас под удар попадает рисовое хозяйство, 3,5 тыс. га там - 3,2 тыс. га, если не ошибаюсь, - высажено риса. В данном случае решение мы приняли, что полностью компенсируем все затраты, которые понес производитель, руководитель сельхозпредприятия, поддержим коллег", - сказал Аксенов.

Глава региона уточнил, что для остальных сельскохозяйственных культур достаточно запасов в водохранилищах. "Подача на орошение будет осуществляться в целом на площади около 60 тыс. га по разным культурам, которые требуют гораздо меньший объем воды, из пяти водохранилищ на территории Республики Крым. Соответственно, эти водохранилища более чем на 80% заполнены, по которым идет наполняемость из Северо-Крымского канала. По всем остальным культурам программа мелиорации вся будет работать", - подчеркнул Аксенов.

Подача воды из Днепра

Власти Крыма разрабатывают проект подачи насосами воды из Днепра в Северо-Крымский канал.

"Возможность подачи воды в Северо-Крымский канал остается достаточно простой. Как только вопрос безопасности коллеги там решат, соответственно, установка насосов на реке Днепр и подача в объемах до 40 куб. м в секунду в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории Республики Крым. Максимальный разбор в летний период там - до 90 куб. м в секунду. Все это возможно сделать, технически достаточно просто", - сказал Аксенов.

Как уточнил глава республики, сейчас Крым изучает ситуацию на канале совместно с федеральными властями.