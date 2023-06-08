На территорию Шебекинского округа со стороны ВСУ за сутки прилетело почти 350 снарядов

Погибших и пострадавших от обстрелов за минувшие сутки не зафиксировано, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили по территории Шебекинского округа Белгородской области за прошедшие сутки 345 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших", - написал он.

По словам губернатора, в городе Шебекине 7 июня повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы, количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 40 прилетов, повреждения получили 2 многоквартирных дома и 8 частных домовладений.

В Белгородском районе в результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены два остекления балконов в двух квартирах многоквартирного дома и линия электропередач. В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Грузское, повреждения получили кровля складского помещения сельхозпредприятия и 11 единиц сельскохозяйственной техники. По Грайворонскому горокругу за прошедшие сутки выпущено 11 минометных снарядов.

Погибших и пострадавших от обстрелов за минувшие сутки не зафиксировано.