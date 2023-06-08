Во Владивостоке за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков

У некоторых провайдеров наблюдаются проблемы с интернет связью

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Во Владивостоке в четверг выпала половина месячной нормы осадков за несколько часов, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Владивостока.

"На 19:00 (12:00 мск) во Владивостоке выпало 52 мм осадков при месячной норме 105 мм. У некоторых провайдеров наблюдаются проблемы с интернет связью. Сейчас сайт мэрии недоступен", - сообщили в пресс-службе.

В городе продолжаются интенсивные дожди. В социальных сетях горожане делятся видеозаписями. На них пешеходы идут по колено в воде, некоторые маршрутные автобусы застревают на низких участках. В Telegram-каналах публикуются объявления о потерянных автомобильных номерах.

На одной из дорог зафиксирован сход грунта. Городские службы выехали на место для устранения.

Интенсивные локальные дожди начались во Владивостоке около 15:00 (08:00 мск). По данным Приморского гидрометцентра, наиболее сильный удар стихии пришелся на центр города и район Второй речки.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов. Ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать с 18:00 (11:00 мск) 8 июня до 09:00 (02:00 мск) 13 июня.