УФСБ России по ЛНР направило в суд дело об участии жителя республики в батальоне "Айдар"

По данным ведомства, житель республики с 2014 по 2015 год служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" в должности начальника отделения и участвовал в боевых действиях против ЛНР

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. УФСБ России по ЛНР завершило расследование уголовного дела в отношении жителя республики, служившего в украинском националистическом батальоне "Айдар". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, материалы уголовного дела направлены в суд.

По данным ведомства, житель республики с 2014 по 2015 год служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" в должности начальника отделения и участвовал в боевых действиях против ЛНР.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя ЛНР за участие в террористическом сообществе. <…> На основании полученных сведений следственным подразделением УФСБ России по ЛНР в его отношении возбуждено и расследовано уголовное дело. <…> Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - сказал сотрудник пресс-службы УФСБ России по ЛНР.

В апреле Верховный суд ЛНР приговорил к восьми годам тюрьмы другого боевика "Айдара" за участие в террористическом сообществе. Виновный служил наводчиком пулеметного отделения.