В Кремле сообщили, что Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва ГЭС

Дмитрий Песков отметил, что президент РФ пока не планирует посещать зону бедствия для проведения совещания на месте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает следить за тем, как развиваются события в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что он (президент - прим. ТАСС) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины [Каховской ГЭС]", - сказал представитель Кремля.

Вчера, напомнил Песков, глава государства "дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы".

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин пока не планирует посещать зону бедствия для проведения совещания на месте.

"Нет, в настоящий момент таких планов нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.