8 июня, 10:05,
обновлено 8 июня, 10:16
Военная операция на Украине

В Кремле сообщили, что Путин следит за ситуацией в Херсонской области после подрыва ГЭС

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Дмитрий Песков отметил, что президент РФ пока не планирует посещать зону бедствия для проведения совещания на месте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает следить за тем, как развиваются события в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что он (президент - прим. ТАСС) держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины [Каховской ГЭС]", - сказал представитель Кремля.

Вчера, напомнил Песков, глава государства "дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы".

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин пока не планирует посещать зону бедствия для проведения совещания на месте.

"Нет, в настоящий момент таких планов нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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