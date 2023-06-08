Членам преступной группы, сбывавшей в Чувашии суррогат, вынесли приговоры

Их осудили на сроки от двух до семи лет

ТАСС, 8 июня. Моргаушский районный суд вынес приговор в отношении членов преступной группы, которая сбывала на территории Чувашии суррогатный алкоголь. Ее участники получили от двух лет лишения свободы условно до семи лет колонии, говорится в сообщении, распространенном в четверг прокуратурой региона.

"Приговором суда с учетом позиции прокуратуры четырем наиболее активным участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет и шести месяцев до семи лет с отбыванием в исправительных учреждениях. Еще четырем соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы условно сроками от двух до трех лет. В качестве дополнительного наказания одному из осужденных назначен штраф в размере 2,1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в преступную группу входили два гражданина Азербайджана, проживавшие в Санкт-Петербурге, и шесть жителей Чувашии. В период с 2019 по 2021 год участники преступной группы приобретали, производили, перевозили и хранили в целях сбыта спиртосодержащую жидкость. В составе продукции содержалась высокая концентрация метилового спирта, опасного для жизни и здоровья человека.

Спиртосодержащая жидкость под видом различных спиртных напитков, в том числе известных брендов, реализовывалась на территории Моргаушского и Аликовского районов Чувашии и города Чебоксары. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 5 млн рублей. Ущерб правообладателям торговых марок составил не менее 400 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия правоохранительными органами обнаружено и изъято из оборота более 3 тыс. л опасной продукции.

В результате действий преступной группы от острого отравления метиловым спиртом в период с 15 июля по 2 сентября 2021 года умерли 11 человек.