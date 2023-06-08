СК потребовал арестовать шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

По данным прокуратуры, деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет требует арестовать шестерых участников движения "Весна" (признано судом экстремистским) по делу о создании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, в который поступили соответствующие материалы.

"В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайствам ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ксенжепольского Я. А., Затеева Е. А., Хорошенина В. А., Архиповой А. Н., Синельникова П. Н., Неустроева В. П. В настоящее время обвиняемые доставлены в Басманный районный суд", - сказали в пресс-службе.

Днем ранее в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге прошли обыски у активистов "Весны". Они были связаны с делами, возбужденным по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 282.1. УК РФ (организация экстремистского сообщества), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Уголовные дела ведет СК РФ. Были задержаны бывшие и действующие члены "Весны" Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев. Дело связано с постами участников "Весны" в социальных сетях, опубликованными в 2022 году.

По данным прокуратуры, деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя.