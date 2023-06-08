Его скорость невысокая, объяснил заместитель главы администрации города Сергей Дмитриев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сход воды в Новой Каховке задержится еще на 1,5 суток, потому что скорость схода воды невысокая. Об этом сообщил заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев в четверг в эфире Первого канала.

"По расчетам гражданской обороны, которые были еще в советское время, расчет по восстановлению русла уровня вод был 72 часа. Но из-за того, что идет дополнительный сброс воды гидротехнических сооружений выше по течению, мы думаем, что он задержится еще на полутора суток", - сказал он.

"Скорость схода воды не такая высокая, и пропускная способность русла реки немножко изменилась с момента проведения расчетов, которые были сделаны в советское время", - пояснил Дмитриев.