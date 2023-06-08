В Дагестане 27 сел остались без транспортного сообщения из-за непогоды

На дорогах произошли обвалы и сели

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Транспортное сообщение к 27 населенным пунктам в Тляратинском и Рутульском районах Дагестана нарушено из-за прошедших накануне ливней и подъема уровня реки. На дорогах произошли обвалы и сели, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"По состоянию на 10:00 8 июня без транспортного сообщения остаются 25 населенных пунктов Тляратинского района и 2 населенных пункта Рутульского района. Работы по расчистке дорог планируется завершить к 14:00", - цитирует пресс-служба руководителя МЧС по региону Наримана Казимагомедова.

По его словам, из-за стихии в течение нескольких дней было нарушено энергоснабжение в 60 населенных пунктах с населением более 46 тыс. человек. В пострадавших от ливневых дождей районах Дагестана проводится оценка ущерба.

"На места выехали рабочие группы со специалистами органов власти, которые проведут оценку нанесенного ущерба, после чего будет проработан вопрос о необходимости возмещения ущерба и оказания помощи жителям", - цитирует пресс-служба председателя правительства региона Абдулмуслимова Абдулмуслимова.

8 и 9 июня синоптики вновь прогнозируют по горным районам Дагестана сильные осадки, грозу и град.