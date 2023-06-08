Украина заявила об отсутствии окончательных данных о влиянии прорыва Каховской ГЭС на ЗАЭС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина сообщила, что "ситуацию с безопасностью на станции необходимо продолжать отслеживать"

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Окончательных данных о влиянии разрушения Каховской ГЭС на работу Запорожской АЭС (ЗАЭС) пока нет. Такое мнение выразила в четверг в беседе с агентством Kyodo вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Окончательных, конкретных данных пока нет", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос. По ее словам, "ситуацию с безопасностью на станции необходимо продолжать отслеживать".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 40 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.

Как сообщили ранее ТАСС в службе технического надзора, уровень воды, необходимый для охлаждения Запорожской АЭС, остается в норме после прорыва Каховской ГЭС и затопления территории Херсонской области.