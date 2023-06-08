8 июня, 11:18,
обновлено 8 июня, 11:58

В зоне затопления в Херсонской области находятся 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах

© МЧС России/ ТАСС

Замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил об эвакуации 4 280 жителей

ГЕНИЧЕСК /Херсонская область/, 8 июня. /ТАСС/. Прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

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"На сегодняшний день складывается следующая обстановка: в 15 населенных пунктах подтоплено 14 тыс. домов. Сейчас проводится работа по эвакуации пострадавших. Эвакуированы 4 280 жителей", - сказал он. По его словам, из них основная масса размещается у родственников, 508 человек находятся в пунктах временного размещения.

Как ранее сообщили в экстренных службах, также под водой оказалась территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, больница и детский сад. Среди эвакуированных более 170 детей и 42 маломобильных жителя. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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