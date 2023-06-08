Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 4,2 тыс. га

К увеличению площади возгорания привели сильная жара и длительное отсутствие осадков

ТАСС, 8 июня. Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 720 га до 4,2 тыс. га. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе краевого Минприроды.

"К сожалению, сильная жара и длительное отсутствие осадков привели к значительному увеличению площади пожара - по результатам мониторинга с воздуха на данный момент предварительно она составляет 4 221 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара в настоящее время задействованы 150 человек личного состава, 64 единицы техники (40 пожарных автомобилей, 10 тракторов с плугами, 10 легковых автомобилей, автобус, тягач с тралом, бульдозер, топливный автозаправщик), пожар контролируется с вертолета. В целях недопущения перехода огня на населенные пункты в тушении пожара задействован самолет-амфибия Бе-200 ЧС.

В ближайшие часы на помощь пожарным выдвигается группа десантников-парашютистов из республики Алтай. Ситуация с лесным пожаром в Егорьевском районе находится на личном контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

О пожаре

Лесной пожар начался в среду после сухой грозы. В районе действует режим ЧС, в краевой прокуратуре сообщили о начале проверки.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в четверг в Алтайском крае может достигать плюс 38 градусов. Ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра, порывы ветра до 25 м/с.

Егорьевский район находится вблизи крупного города Алтайского края Рубцовска.