Мэр Новой Каховки сообщил о постепенном восстановлении электроснабжения

В часть населенных пунктов доставляются электрогенераторы, рассказал Владимир Леонтьев

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Электроснабжение Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, постепенно восстанавливается, в часть населенных пунктов доставляются электрогенераторы. Об этом сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев.

"По большому счету в город электричество возвращается", - сказал он. В частности, по его словам, энергетики проверили состояние линий электропередачи и смогли восстановить энергоснабжение "старого города" - прибрежного района Новой Каховки.

Жителям населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра, доставляются электрогенераторы, отметил он. "Мы получили сейчас четыре электрогенератора, волонтеры предлагают много помощи, мы их развезем сегодня по населенным пунктам, чтобы люди могли зарядить свои телефоны и коммуницировать со своими родными и близкими", - сказал Леонтьев.