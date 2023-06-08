В Москве и Крыму задержали восьмерых человек по делу о мошенничестве с БАДами

Ущерб от их деятельности составил не менее 40 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Восемь участников организованной преступной группы задержаны в Москве и Крыму, их обвиняют в мошенничестве на общую сумму не менее 40 млн рублей. По версии следствия, задержанные выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и обещали покупателям биоактивных добавок компенсацию за некачественный товар, сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, мошенническим путем похитившей у граждан РФ и Казахстана не менее 40 млн рублей. Установлено, что мошенники незаконным путем получили доступ к персональным данным граждан, заказавшим через интернет биоактивные добавки и медицинские препараты. После чего посредством телефонных звонков, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, члены преступной группы убеждали потерпевших в том, что они могут получить компенсации из-за приобретения якобы поддельных препаратов. Однако для этого покупателям необходимо перевести определенную сумму денежных средств. <...> На территории Республики Крым и города Москвы задержаны восемь человек, изъяты поддельные удостоверения адвокатов, техника и крупные суммы денежных средств в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, кол-центр группировки находился в одной из квартир Симферополя. Полученные от пострадавших переводы участники ОПГ обналичивали в банках Крыма. Всего, по предварительным данным, от действий мошенников пострадали не менее 1 тыс. человек.