Во Владивостоке зафиксировали перебои с дозвоном в экстренные службы

Жителям рекомендовали звонить на номера 101, 102, 103, 104

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Авария на телефонных сетях произошла во Владивостоке в четверг во время сильного грозового дождя с ветром. Такое сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили жители Владивостока, в том числе корреспондент ТАСС.

"В связи с аварией на сетях телефонной связи возможны перебои при обращении в Службу 112. Для вызова экстренных служб используете номера 101, 102, 103, 104", - говорится в сообщении.

Во Владивостоке продолжаются сильные локальные ливни с грозой и ветром до 24 м/с. На основных дорожных магистралях города фиксируются автомобильные пробки. Некоторые пассажиры общественного транспорта предпочитают выходить и двигаться домой пешком через затопленные места в низинах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 9 июня в пятницу в Дальневосточном федеральном университете вводится дистанционный режим обучения для студентов и работы для всех сотрудников университета за исключением служб, обеспечивающих непрерывность функционирования кампуса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По данным на 19:00 (12:00 мск), в столице Дальнего Востока за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков - 52 мм. В Telegram-каналах публикуются объявления о потерянных автомобильных номерах. На нескольких дорогах зафиксированы небольшие сходы грунта.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов. Ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать с 18:00 (11:00 мск) 8 июня до 09:00 (02:00 мск) 13 июня.