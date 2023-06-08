В ЛНР обнаружили фрагменты ракет Storm Shadow, которыми был обстрелян Луганск

По данным врио главы региона Леонида Пасечника, при обстреле пострадали четыре человека

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Фрагменты крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow англо-французского производства с соответствующими маркировками обнаружены в районе зоны поражения при обстреле Луганска со стороны украинских войск. Об этом сообщили в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Утром в четверг в Луганске был слышен звук от пролета ракет, затем произошло несколько взрывов. Как сообщал военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, украинские войска, по предварительным данным, нанесли удар по городу крылатыми дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным врио главы региона Леонида Пасечника, пострадали четыре человека.