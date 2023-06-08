Мэр Владивостока призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку из-за дождей

В городе выпало 73 мм осадков при месячной норме в 105 мм

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей города по возможности перевести своих сотрудников на удаленный режим работы в пятницу из-за ожидаемого усиления дождей. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

"В пятницу пришкольные лагеря Владивостока работать не будут. Также обращаюсь к работодателям с просьбой по возможности перевести работников на удаленный режим работы. Ожидаем усиления дождя с 10 часов. Отдельно обращаюсь к автомобилистам: не оставляйте машины у подпорных стен, около высоких деревьев и объемных рекламных конструкций", - написал Шестаков.

По данным на 20:00 (13:00 мск) в городе с 15:00 (8:00 мск) уже выпало 73 мм осадков, при месячной норме в 105 мм. На этот час наблюдаются подтопления на улицах Иманской, Авроровской, Пограничной.

Во Владивостоке продолжаются сильные локальные ливни с грозой и ветром до 24 м/с. Из-за аварии на телефонной сети возможны перебои с дозвоном на единый номер службы 112. В городе наблюдаются локальные перебои с интернет-связью, непродолжительные отключения электричества.