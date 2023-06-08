В центре Брянска загорелось кафе

Данных о пострадавших не поступало

БРЯНСК, 8 июня. /ТАСС/. Кафе Rollings, расположенное в здании конца XIX века, загорелось в центре Брянска, пожар локализован на площади около 100 кв. м, сообщила пресс-служба управления МЧС по Брянской области.

"В 14:20 в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, кафе Rollings. По прибытии происходит горение второго этажа с выходом на чердачное помещение, площадь пожара 100 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс службе отметили, что на месте происшествия работают четыре автоцистерны. Люди эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. В 14:58 пожар был локализован.

Дом №14 на улице Фокина в Брянске является памятником регионального значения. В нем свои последние дни провел революционер Игнат Иванович Фокин. Там же он и умер 13 апреля 1919 года от тифа. В разное время там располагались редакция газеты "Брянский рабочий", литературный музей. В 2012 году здание было продано предпринимателю. В марте 2020 года второй этаж здания уже был практически уничтожен в результате пожара, позже его восстановили.